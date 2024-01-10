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Остапенко: в конце первого сета матча с Гарсией боль в ноге была невыносимой

Остапенко: в конце первого сета матча с Гарсией боль в ноге была невыносимой
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12-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о боли, которую почувствовала во время матча с француженкой Каролин Гарсией на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Остапенко одержала победу со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

«Я очень рада, что выиграла этот матч, но с другой стороны, у меня возникла очень сильная боль в ноге. Я настоящий боец, я никогда не сдаюсь, но, честно говоря, было тяжело играть из-за боли. Каким-то образом я справилась с этим и смогла выиграть матч.

В конце первого сета боль была невыносимой. Потом я приняла обезболивающие, и это не очень хорошо, потому что твои ощущения притупляются. После того, как эффект от препаратов прошёл, всё вернулось. Надеюсь, я смогу сыграть завтра. Но всё выглядит плохо», — сказала Остапенко после матча.

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