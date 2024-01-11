Карен Хачанов сыграет с Даниэлем Альтмайером в первом круге Australian Open — 2024

15-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сыграет с 57-й ракеткой мира немцем Даниэлем Альтмайером в первом круге теннисного турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия).

В 2023 году на Открытом чемпионате Австралии Хачанов был посеян под 18-м номером и дошёл до полуфинала турнира, где уступил четвёртой ракетке мира Стефаносу Циципасу со счётом 6:7(2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Российский теннисист стал единственным, кто дошёл до полуфинальной стадии на двух Открытых чемпионатах подряд.

За турнир Хачанов заработал $ 925 000 призовых. По итогам турнира Хачанов впервые с марта 2020 года вошёл в топ-15 мирового рейтинга, поднявшись на 13-ю строчку.