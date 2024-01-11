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Стал известен соперник Екатерины Александровой на Australian Open

Стал известен соперник Екатерины Александровой на Australian Open
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Состоялась жеребьёвка основной сетки женского одиночного турнира Australian Open.

21-я ракета мира российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 17-м номером, в первом круге встретится с 89-й в классификации WTA Лаурой Зигемунд из Германии. Соперник Александровой по второму кругу определится в противостоянии 101-й ракетки мира Сары Эррани из Италии и одной из победительниц квалификационного турнира Australian Open.

Ближайшим сеяным соперником Екатерины может стать 10-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова, получившая при посеве номер девять. В четвёртом круге Александрова может выйти на Онс Жабер из Туниса (шестая ракетка мира, шестой посев) или китаянку Синьюй Ван (34-я ракетка мира, 30-й посев).

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