Определился соперник Елены Рыбакиной в первом круге Australian Open — 2024
Поделиться
Третья ракетка мира, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина сыграет с 37-й ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой в первом круге теннисного турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Встреча состоится 14 января.
В 2023 году на Открытом чемпионате Австралии Рыбакина была посеяна под 22-м номером и дошла до финала турнира. В решающем матче теннисистка уступила Арине Соболенко со счётом 6:4,3:6, 4:6.
Открытый чемпионат Австралии — 112-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема», проводящегося в австралийском городе Мельбурн на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Соревнования пройдут с 14 по 27 января.
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Комментарии
- 11 января 2024
-
06:31
-
06:28
-
06:15
-
06:06
-
06:00
-
05:48
-
05:40
-
05:38
-
05:00
-
04:45
- 10 января 2024
-
22:28
-
21:33
-
21:29
-
21:16
-
21:05
-
20:39
-
20:24
-
19:27
-
18:28
-
16:38
-
15:23
-
14:58
-
14:50
-
14:49
-
14:39
-
14:23
-
12:59
-
12:51
-
12:41
-
12:15
-
11:58
-
10:42
-
10:26
-
10:12
-
09:41
Партнерский контент