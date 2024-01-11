Определился соперник Елены Рыбакиной в первом круге Australian Open — 2024

Третья ракетка мира, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина сыграет с 37-й ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой в первом круге теннисного турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия). Встреча состоится 14 января.

В 2023 году на Открытом чемпионате Австралии Рыбакина была посеяна под 22-м номером и дошла до финала турнира. В решающем матче теннисистка уступила Арине Соболенко со счётом 6:4,3:6, 4:6.

Открытый чемпионат Австралии — 112-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии «Большого шлема», проводящегося в австралийском городе Мельбурн на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Соревнования пройдут с 14 по 27 января.