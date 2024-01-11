Елена Остапенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде, обыграв Марту Костюк

12-я ракетка мира Елена Остапенко вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
В матче 1/4 финала латвийка со счётом 7:5, 6:3 обыграла 41-ю ракетку мира украинку Марту Костюк. Встреча теннисисток продолжалась 1 час 32 минуты. Остапенко сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Костюк четыре эйса и три двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Остапенко сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Екатерина Александрова (Россия).
Турнир WTA-500 в Аделаиде проходит с 8 по 13 января, а призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей турнира в 2023 году стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в финале обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:0, 6:2.
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