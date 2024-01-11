Результат жеребьёвки Australian Open — 2024 для российских теннисисток

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Сегодня, 11 января, прошла жеребьёвка на турнир категории Grand Slam, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 14 по 27 января. В нём примут участие 12 теннисисток из России.

Под 13-м номером посева оказалась Людмила Самсонова, которая встретится с Амандой Анисимовой (США) в первом круге. Американская теннисистка находится в специальном рейтинге (SR).

Вероника Кудерметова под 15-м номером посева в первом круге будет соревноваться против Виктории Голубич из Швейцарии. Поединок пройдёт 14 января в 3:00 мск.

Под 14-м номером посева обладательница семи турниров WTA Дарья Касаткина. Она выйдет против Питон Стирнс из США.

Победительница пяти турниров WTA Екатерина Александрова оказалась под 17-м номером посева и встретится на корте с Лаурой Зигемунд из Германии. Немецкая теннисистка одержала победу в одном турнире «Большого шлема».

Победительница трёх турниров WTA Анна Калинская сыграет против победителя квалификации, который на момент написания новости ещё не определён.

Остальные российские теннисистки в ходе жеребьёвки на Australian Open — 2024 распределились так:

(23) Анастасия Потапова — Кая Юван (Словения)

Мирра Андреева — Бернарда Пера (США)

Чжосюань Бай (Китай) — Элина Аванесян

Диана Шнайдер — (26) Ясмине Паолини (Италия)

Кристина Букша (Испания) — Анна Блинкова

Анастасия Павлюченкова — Донна Векич (Хорватия)

Камилла Рахимова — Эмина Бектас (США)