Стало известно, с кем сыграют российские теннисисты на Australian Open — 2024

Сегодня, 11 января, прошла жеребьёвка на турнир категории Grand Slam, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 14 по 28 января. В нём примут участие шесть теннисистов из России.
Под пятым номером посева определился победитель 19 турниров АТР Андрей Рублёв, который встретится с Тьяго Уайлдом из Бразилии.
Теннисист Карен Хачанов оказался под 15-м номером посева и выйдет против Даниэля Альтмайера из Германии. Напомним, вчера Хачанов проиграл Хольгеру Руне на показательном турнире в Куйонге (Австралия).
Третий номер посева Даниил Медведев сыграет в первом круге с победителем квалификации, который на момент написания новости ещё не определён.
Напомним, 38-я ракетка мира Аслан Карацев отказался от участия в турнире из-за травмы, полученной на турнире WTA-250 в Брисбене (Австралия).
Остальные российские теннисисты в ходе жеребьёвки Australian Open — 2024 распределились так:
Александр Шевченко — Хауме Мунар (Испания)
Павел Котов — Артур Риндеркнеш (Франция)
Роман Сафиуллин — (28) Таллон Грикспор (Нидерланды)