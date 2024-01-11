Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, с кем сыграют российские теннисисты на Australian Open — 2024

Стало известно, с кем сыграют российские теннисисты на Australian Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 января, прошла жеребьёвка на турнир категории Grand Slam, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 14 по 28 января. В нём примут участие шесть теннисистов из России.

Под пятым номером посева определился победитель 19 турниров АТР Андрей Рублёв, который встретится с Тьяго Уайлдом из Бразилии.

Теннисист Карен Хачанов оказался под 15-м номером посева и выйдет против Даниэля Альтмайера из Германии. Напомним, вчера Хачанов проиграл Хольгеру Руне на показательном турнире в Куйонге (Австралия).

Третий номер посева Даниил Медведев сыграет в первом круге с победителем квалификации, который на момент написания новости ещё не определён.

Напомним, 38-я ракетка мира Аслан Карацев отказался от участия в турнире из-за травмы, полученной на турнире WTA-250 в Брисбене (Австралия).

Материалы по теме
Аслан Карацев снялся с Australian Open — 2024

Остальные российские теннисисты в ходе жеребьёвки Australian Open — 2024 распределились так:

Александр Шевченко — Хауме Мунар (Испания)

Павел Котов — Артур Риндеркнеш (Франция)

Роман Сафиуллин — (28) Таллон Грикспор (Нидерланды)

Материалы по теме
Результат жеребьёвки Australian Open — 2024 для российских теннисисток
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android