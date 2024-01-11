Бублик угостился чипсами во время матча турнира в Аделаиде с Музетти

Во время матча 1/4 финала хардового турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия), в котором встречаются 31-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и итальянец Лоренцо Музетти (25-й в рейтинге ATP), произошёл забавный эпизод.

В одном из эпизодов встречи Бублик погнался за мячом, но не сумел его достать, и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Спортсмен не растерялся и угостился чипсами, которые ел один из болельщиков.

Встреча в эти минуты проходит в Аделаиде. После двух сетов счёт в матче равный — 1:1.

В полуфинале соревнований в Австралии победитель этого противостояния сыграет с лучшим в паре Томми Пол (США) — Джек Дрэйпер (Великобритания). Турнир завершится 13 января.