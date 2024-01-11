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Александрова обыграла Рыбакину в двух сетах и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Александрова обыграла Рыбакину в двух сетах и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) 21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла третью ракетку мира казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу российской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Александрова в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Рыбакиной девять эйсов, две двойные ошибки и два рейализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале соревнований в Австралии Александрова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, занимающей 12-е место в мировом рейтинге.

Аделаида (ж). 1/4 финала
11 января 2024, четверг. 13:05 МСК
Елена Рыбакина
3
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Екатерина Александрова
21
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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