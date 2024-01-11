Александрова обыграла Рыбакину в двух сетах и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) 21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла третью ракетку мира казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу российской спортсменки.
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Александрова в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Рыбакиной девять эйсов, две двойные ошибки и два рейализованных брейк-пойнта из семи.
В полуфинале соревнований в Австралии Александрова встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, занимающей 12-е место в мировом рейтинге.
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