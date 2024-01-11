Корнеева — о целях на сезон: сейчас многого от себя не хочу требовать

Первая ракетка мира среди юниоров, 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева поделилась личными целями на предстоящий сезон.

«Конкретной цели на 2024 год нет, сейчас многого от себя не хочу требовать. Сейчас главное — это качество тренировок и выкладываться по максимуму на матчах, а дальше уже посмотрим. Это не цель, но хочется, чтобы болельщики побольше ходили на матчи и следили за теннисным миром», — приводит слова Корнеевой «Спорт-экспресс».

Отметим, сегодня, 11 января, Алина Корнеева прошла в финал квалификации на Открытый чемпионат Австралии. В полуфинальном матче она обыграла китаянку Есинь Ма. Встреча закончилась со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (10:5). В финале Алина Корнеева сыграет с венгеркой Анной Бондарь.