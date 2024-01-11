Кирьос возьмёт интервью у Джоковича, Соболенко и Осаки на центральном корте AO-2024

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос 11 января возьмёт интервью у 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича на арене Рода Лэйвера в рамках своего шоу Good Trouble with Nick Kyrgios, приуроченного к старту Australian Open — 2024.

Также в списке гостей Кирьоса анонсированы японка Наоми Осака, датчанка Каролина Возняцки, американка Кори Гауфф, белоруска Арина Соболенко и австралиец Алекс де Минор.

Напомним, Кирьос второй год подряд снялся с Australian Open из-за травмы. Ник ещё не до конца оправился от проблем с оперированным коленом и локтем.

Кирьос также будет работать в роли комментатора Открытого чемпионата Австралии – 2024 на канале Eurosport.