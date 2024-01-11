«Раньше не пропускал ни одной вечеринки». Француз, побеждавший Медведева, ворвался в топ

Французский теннисист Адриан Маннарино дебютировал в топ-20 рейтинга ATP. Событие, возможно, не самое незаурядное, но точно выдающееся с учётом возраста левши – 35 лет и 6 месяцев. Адриан побил рекорд южноафриканца Клиффа Дрисдэйла, дебютировавшего в двадцатке лучших в апреле 1974 года в возрасте 32 лет и 10 месяцев. Маннарино покорил новую для себя ступень благодаря успешному выступлению на United Cup. Он провёл на турнире четыре матча, одержал одну победу и обошёл в рейтинге аргентинца Франсиско Серундоло и соотечественника Уго Умбера.

Бритоголовому левше можно поаплодировать, однако его достижение вызвало не только восторг, но и недоумение. Больше всех удивился олимпийский чемпион 2000 года и двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников. «Не хочу умалять достижение Адриана, но как возможно, чтобы 35-летний игрок впервые ворвался в топ-20? Современные молодые игроки – дерьмо, или что-то не так с рейтинговой системой, или Адриан гений? Кто-нибудь, объясните мне!» – полыхнул Кафельников в соцсетях.

Разбираемся, благодаря чему левша в прошлом году выиграл больше турниров, чем за всю предыдущую карьеру, и есть ли в этом элемент случайности.

В детстве восхищался игрой Марсело Риоса

Маннарино никогда не причисляли к главным талантам поколения по одной очень веской причине – стиль игры Адриана подходит исключительно для быстрых покрытий. «Жаль, что домашняя Олимпиада в Париже пройдёт на грунте, поэтому у меня нет ни единого шанса. Просто на харде я играю как топ-20, а на грунте – как топ-90», – француз давно миновал стадию принятия. Вместо попыток преуспеть на непрофильных покрытиях он из года в год оттачивал скиллы на траве и харде: прибавлял в каждом элементе, работал над тактикой, шлифовал коронную уходящую подачу во второй квадрат.

Адриан на тренировке Фото: из личного архива

Адриан потрясающе использует не только то, что он левша, но и своё главное оружие – плоские удары. «Какой же он неудобный соперник! Адриан славится тем, что бьёт как лопатой – этим он создаёт проблемы многим игрокам. Играя с ним, хочется как можно быстрее закончить розыгрыш», – признался Роджер Федерер после эпической победы над французом во втором круге Уимблдона-2021. Швейцарцу повезло, что потрясающе игравший Маннарино, ведя 2:1 по сетам, в четвёртой партии получил травму и не смог продолжить борьбу.

Роджер явно выдохнул, потому что француз (Адриан играл с особым вдохновением, потому что отмечал в тот день, 29 июня, 33-й день рождения) практически ни в чём не уступал легенде. С характером у Маннарино всегда был полный порядок. Можно вспомнить его другую выдающуюся встречу на Уимблдоне-2018 с Даниилом Медведевым. В детстве восхищавшийся игрой другого левши, Марсело Риоса, француз вёл 2:0 по партиям, россиянин отыгрался и даже вёл с брейком в решающем сете, но соперник всё равно оказался сильнее – 6:3.

Также особняком в карьере Манна, как его называют во Франции, стоит матч против Аслана Карацева на Australian Open – 2022. Адриан вырвал победу в четырёх затяжных сетах, продолжавшихся 4 часа 38 минут – матч завершился в 2:33 ночи по местному времени.

«Я получил огромное удовольствие. Мне нравится бегать, и сегодня я чувствовал себя в хорошей форме. Было весело. Иногда я смотрел на часы и думал: «Ого!» Болельщики были классными. Некоторые немного выпили и постоянно комментировали игру. Прикольно», – признался после матча Маннарино. Француз настолько устал, что вместо автографа на камере просто поводил по ней маркером.

Тай-брейк с Надалем на 29 минут, разбитый ракеткой до крови лоб

Соперники не раз отмечали, что Маннарино особенно опасен в конце сета или матча. Его острое неприятие проигрышей вдохновляет на то, чтобы тащить нереальные мячи, а если ещё и публика поддерживает, то для игроков на другой половине корта реализация сетболов/матчболов превращается в настоящую муку. С определённой долей иронии можно утверждать, что это Адриан отчасти виноват в проблемах Рафаэля Надаля со здоровьем. На Australian Open – 2022 их тай-брейк в первом сете матча 1/8 финала растянулся на 29 минут и завершился победой испанца со счётом 16:14. Этот самый продолжительный тай-брейк из почти 400 сыгранных в карьере Рафы подчёркивает неуступчивость Маннарино. «Жаль, что повредил приводящую мышцу, когда бежал к дропшоту на тай-брейке. Так бы ещё поборолся», – сокрушался француз после поражения.

Не менее красноречиво характер и высокий дух Адриана иллюстрирует его недавний матч на United Cup против итальянца Лоренцо Сонего. В одном из эпизодов Манна так расстроился, что саданул себя ручкой ракетки по лбу и разбил его до крови. Эпизод в определённой мере напомнил самоистязание в 2008 году Михаила Южного, который на «Мастерсе» в Майами разбил ракеткой себе голову – пришлось вызывать врача, который с трудом остановил кровь. На ранних этапах карьеры Адриан часто держал эмоции в себе, но со временем понял, что это только мешает – сегодня он может как позаигрывать со зрителями, так и вступить в перепалку с судьёй.

Маннарино и Марьяна Велович Фото: Alex Dodd/Getty Images

На Уимблдоне-2017 Адриан бушевал после того, как его лишили одного очка за неспортивное поведение в матче с японцем Юити Сугитой, а затем ещё и оштрафовали на £ 7 тыс. Судья на вышке Марьяна Велович применила санкции к французу, потому что ей показалось, что игрок уже после розыгрыша специально врезался в болбоя. «Что я сделал? – бушевал Манна. – Просто шёл мимо, и мы столкнулись плечами. Я отодвигался, притормаживал, но он был близко. Это просто глупость. Я могу травмироваться, чтобы не тронуть его, а вы наказываете меня. Болбои, получается, котируются выше? Можно ли провести Уимблдон только с ребятами, подающими мячи? И вообще, это не я в него врезался, а он в меня».

За словом этот парень точно не полезет в карман, причём искренность Адриана в высказываниях часто вылезает ему боком. В 2018 году Маннарино заявился на новый турнир ATP, который переехал из Мемфиса в пригород Нью-Йорка Юниондейл на острове Лонг-Айленд, и раскритиковал здешние условия. «Хорошо, что со мной приехала девушка, а то я бы тут руки на себя наложил, ха-ха. Кругом глушь, кроме тенниса, никаких занятий. Я такое не люблю», – съязвил большой поклонник футбольного клуба «ПСЖ». В ответ директор турнира Джош Риппл заявил, что «этот парень может сюда больше не приезжать».

Вместо вечеринок выбрал тренировки — и воспарил

Прошлый сезон получился для Маннарино особенно успешным – если до него на счету француза значилось лишь два титула ATP в одиночном разряде, то теперь уже пять. В 2023-м Адриан победил на любимой траве в Ньюпорте, а затем на двух турнирах под крышей – в Астане и Софии. Могло выйти ещё слаще, но в финале турнира на Мальорке Манна проиграл Кристоферу Юбэнксу. «Прекрасный получился сезон. Я немного утомлён, но это действительно мотивирует, когда у тебя всё хорошо», – сияет Маннарино, который стал первым французом, выигравшим не менее трёх титулов за сезон после Жо-Вильфрида Цонги (4) и Люка Пуя (3) в 2017 году. Он также улучшил свой результат по победам за сезон – 43.

Тусовки остались в прошлом Фото: из личного архива

Во многом на успех Маннарино повлияло отсутствие у него в прошлом году серьёзных травм. И дело, конечно, не только в удаче, но и в пересмотре отношения к своему образу жизни. «Некоторое время назад я понял, как важно теннисисту соблюдать режим. И в последние два года я много тренировался и хорошо восстанавливался. Раньше я ходил на вечеринки и пропускал тренировки, но с возрастом понял, что надо с этим завязывать. Захотелось дать себе шанс попробовать стать топом. И со временем такой подход привёл меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь», – признался француз GoTennis.ru осенью прошлого года во время выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

Казалось бы, круто стать в 35 лет первой ракеткой Франции, но Маннарино видит в этом и минусы, потому что юное поколение французских дарований не столь успешно, как их предшественники – Гаэль Монфис, Ришар Гаске (на днях 37-летний игрок впервые за 19 лет выпал из топ-100. – Прим. «Чемпионата»), Жиль Симон и Цонга. Сейчас в сотне лучших французов 13 человек, но только четырём – Артюру Фису, Люка Ван Ашу, Уго Умберу и Уго Гастону – 25 лет или меньше. «Мы всё ещё ждём, когда молодые игроки доберутся до вершины. Талантов много, но нужно немного терпения и упорства, чтобы выйти на высший уровень», – отмечает Адриан.

Во времена Кафельникова или Марата Сафина (оба завершили карьеру в 29 лет) подход теннисистов к игре был немного иным. Сегодня игроки ответственнее, лучше понимают и заботятся о своём теле, более избирательно подходят к расписанию турниров и так далее. Поэтому не стоит удивляться, что возрастная планка как в теннисе, так и в других видах спорта постоянно поднимается. Адриан Маннарино (не говоря уже о Новаке Джоковиче) доказал, что при правильном подходе можно прогрессировать в любом возрасте.