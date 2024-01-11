Американский теннисист Тиафо стал амбассадором воды Evian

16-я ракетка мира, 25-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо заключил партнёрское соглашение с французской компанией воды. Он стал официальным амбассадором бренда Evian.

С этой компанией также сотрудничают чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану, швейцарский теннисист, победитель трёх турниров «Большого шлема» и действующая 49-я ракетка мира Стэн Вавринка и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова.

Напомним, в 2023 году американский теннисист завоевал два титула на уровне ATP: в Штутгарте (Германия) и Хьюстоне (США). Его лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» в этом году — четвертьфинал US Open.