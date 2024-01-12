Теннисист Джанашия: эта волшебная кастрюля помогла выиграть матчи в Кубке Дэвиса

582-я ракетка мира, российский теннисист Шалва Джанашия поделился воспоминаниями об игре на Кубке Дэвиса.

«Шёл 2011 год. Меня впервые пригласили выступать за сборную в Кубке Дэвиса. Тогда играли в Казани против Бразилии. Если не ошибаюсь, уступали 1:2. И Миша Южный играл, матч ему тяжело давался. Так что я, Дима Турсунов и Игорь Андреев решили организовать поддержку, чтобы как-то зарядить трибуны. Хотел взять барабан, но какой барабан на Кубке Дэвиса? И они вспомнили те далёкие годы на КД: тогда приносили кастрюли. Мы такие: «Да, кастрюли, топ». Дима побежал в столовку прямо на втором этаже Казанской теннисной академии и буквально из рук поварихи выдернул кастрюлю, высушил и принёс на трибуны. И вот эта волшебная кастрюля сыграла свою роль — помогла зарядить толпу и выиграть серию», — рассказал Джанашия в интервью «Чемпионату».