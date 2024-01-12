Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Аделаиде, уступив Остапенко

В матче 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) 21-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уступила 12-й ракетке мира латвийской спортсменке Елене Остапенко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу латвийки.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Александрова в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Остапенко четыре эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

За титул Остапенко сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая вышла в финал без борьбы после снятия Джессики Пегулы из-за болезни.