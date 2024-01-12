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Джокович встретится с 18-летним Дино Прижмичем в первом раунде Australian Open

Джокович встретится с 18-летним Дино Прижмичем в первом раунде Australian Open
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В первом круге Открытого чемпионата Австралии 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет со 178-й ракеткой мира Дино Прижмичем из Хорватии.

Действующий чемпион получил первый номер посева. В случае прохода дальше во втором раунде серб сыграет с победителем пары Алексей Попырин (Австралия) — Марк Полманс (Австралия).

Открытый чемпионат Австралии в 2024 году впервые в истории начнётся с воскресенья и продлится 15 дней — с 14 по 28 января. Сумма призового фонда турнира выросла на 13 процентов по сравнению с прошлым годом и составит $ 59,13 млн.

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