21 россиянин выступит на Australian Open — 2024

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21 российский спортсмен примет участие в Открытом чемпионате Австралии — 2024, который пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне.

На предстоящем турнире «Большого шлема» выступят шесть российских теннисистов, а именно Павел Котов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов и Александр Шевченко, а также 15 теннисисток: Элина Аванесян, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Захарова, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Алина Корнеева, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Людмила Самсонова, Мария Тимофеева и Диана Шнайдер.

Напомним, действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Действующей победительницей женского турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.