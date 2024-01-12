Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

21 россиянин выступит на Australian Open — 2024

21 россиянин выступит на Australian Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

21 российский спортсмен примет участие в Открытом чемпионате Австралии — 2024, который пройдёт с 14 по 28 января в Мельбурне.

На предстоящем турнире «Большого шлема» выступят шесть российских теннисистов, а именно Павел Котов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Роман Сафиуллин, Карен Хачанов и Александр Шевченко, а также 15 теннисисток: Элина Аванесян, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Анна Блинкова, Анастасия Захарова, Анна Калинская, Дарья Касаткина, Алина Корнеева, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Людмила Самсонова, Мария Тимофеева и Диана Шнайдер.

Напомним, действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Действующей победительницей женского турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сетка мужского турнира Australian Open - 2024
Сетка женского турнира Australian Open - 2024
Материалы по теме
Медведев попал в одну половину к Алькарасу: итоги жеребьёвки Australian Open — 2024
Медведев попал в одну половину к Алькарасу: итоги жеребьёвки Australian Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android