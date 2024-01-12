Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дмитриева: сейчас важно, чтобы Мирра Андреева и Алина Корнеева нашли свою игру

Дмитриева: сейчас важно, чтобы Мирра Андреева и Алина Корнеева нашли свою игру
Аудио-версия:
Комментарии

Советская теннисистка и российская спортивная журналистка Анна Дмитриева рассказала, за кем из россиянок будет наблюдать на Australian Open, который стартует в воскресенье, 14 января.

«Касаткина и Александрова неплохо начали сезон, но это всё равно не тот уровень, чтобы претендовать на «Шлемы». Интересно следить за Миррой Андреевой, за тем, как она быстро прогрессирует. Сейчас пока рано рассчитывать на успех, но её игры приятно смотреть. Её способности — пока загадка. Она прогрессирует и способна улучшить прошлогодние достижения.

Ещё появилась Алина Корнеева — сверстница Андреевой. Она тоже интересная и перспективная теннисистка. Но сейчас не стоит возлагать на них ожидания, важно, чтобы они нашли свою игру», — приводит слова Дмитриевой Metaratings.

Материалы по теме
Медведев, Рублёв, Корнеева, Мирра Андреева: все россияне в сетках Australian Open — 2024
Медведев, Рублёв, Корнеева, Мирра Андреева: все россияне в сетках Australian Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android