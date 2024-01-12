Дмитриева: сейчас важно, чтобы Мирра Андреева и Алина Корнеева нашли свою игру

Советская теннисистка и российская спортивная журналистка Анна Дмитриева рассказала, за кем из россиянок будет наблюдать на Australian Open, который стартует в воскресенье, 14 января.

«Касаткина и Александрова неплохо начали сезон, но это всё равно не тот уровень, чтобы претендовать на «Шлемы». Интересно следить за Миррой Андреевой, за тем, как она быстро прогрессирует. Сейчас пока рано рассчитывать на успех, но её игры приятно смотреть. Её способности — пока загадка. Она прогрессирует и способна улучшить прошлогодние достижения.

Ещё появилась Алина Корнеева — сверстница Андреевой. Она тоже интересная и перспективная теннисистка. Но сейчас не стоит возлагать на них ожидания, важно, чтобы они нашли свою игру», — приводит слова Дмитриевой Metaratings.