Остапенко — о финале турнира в Аделаиде: Касаткина в хорошей форме, я готова к битве

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Дарьей Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

«Определённо, будет тяжёлый матч. Мы с Дарьей — очень хорошие друзья, но да, получится очень сложная встреча. Она отличный игрок. Она в хорошей форме, так что я готова к битве. Я просто должна делать свою базу, больше концентрироваться на себе. Думаю, будет хороший матч.

Что буду делать, если встречу Дарью за завтраком в отеле на каком-нибудь турнире? Мы поздороваемся и просто над чем-нибудь посмеёмся. Мы хорошие друзья», — поделилась Остапенко на пресс-конференции турнира в Аделаиде.

Елена Остапенко поборется с Дарьей Касаткиной за титул турнира в Аделаиде в субботу, 13 января. Встреча начнётся в 10:30 мск.