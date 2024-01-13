Элина Свитолина рассказала о реакции супруга Монфиса на её поездки на Украину

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, как украинцы её мотивируют, а также ответила на вопрос об отношении супруга Гаэля Монфиса к её поездкам на родину.

«Хотя это моя родина, Гаэлю всё равно трудно понять, что хочу вернуться, хочу поехать в страну, где происходят такие события.

Для меня так велика мотивация видеть, что на Украине жизнь продолжается. Это действительно огромная мотивация для меня, когда играю трудный матч. Когда сталкиваюсь с трудными моментами своей жизни, всегда напоминаю себе о людях, которым приходится сталкиваться с этими событиями… Которым приходится иметь дело с потерей своих домов и, знаете ли, просто пытаться действительно выжить, жить нормальной жизнью», — цитирует Свитолину The Athletic.

Напомним, на первом для себя турнире в 2024 году Свитолина сразу дошла до финала, где проиграла американке Кори Гауфф.