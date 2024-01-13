«Завязывай с теннисом, старуха». Павлюченкова подверглась травле после поражения от Пегулы

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что подверглась травле в социальных сетях после поражения в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Напомним, Павлюченкова (Q) со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 4:6 проиграла пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле (2). Встреча теннисисток продлилась 2 часа 25 минут. На следующий свой матч Пегула уже не вышла.

Павлюченкова показала, какие сообщения получила после поражения от Пегулы:

«Завязывай с теннисом, старуха»;

«Я желаю всего худшего тебе и твоей семье»;

«Как ты могла упустить столько брейк-пойнтов? Отстой. Ты не можешь ухватиться ни за один шанс. Вот почему ты никогда не станешь лучшим игроком»;

«Закономерный результат твоей игры без мозгов», — в частности, написали Павлюченковой пользователи.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

«Непрекращающееся действо, с котором мы, теннисисты, вынуждены сталкиваться после почти трёхчасовых сражений. Только позитивные эмоции», — иронично подписала скриншот из своего директа Павлюченкова.