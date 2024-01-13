Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Завязывай с теннисом, старуха». Павлюченкова подверглась травле после поражения от Пегулы

«Завязывай с теннисом, старуха». Павлюченкова подверглась травле после поражения от Пегулы
Аудио-версия:
Комментарии

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что подверглась травле в социальных сетях после поражения в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Напомним, Павлюченкова (Q) со счётом 7:6 (7:1), 5:7, 4:6 проиграла пятой ракетке мира американке Джессике Пегуле (2). Встреча теннисисток продлилась 2 часа 25 минут. На следующий свой матч Пегула уже не вышла.

Павлюченкова показала, какие сообщения получила после поражения от Пегулы:

«Завязывай с теннисом, старуха»;
«Я желаю всего худшего тебе и твоей семье»;
«Как ты могла упустить столько брейк-пойнтов? Отстой. Ты не можешь ухватиться ни за один шанс. Вот почему ты никогда не станешь лучшим игроком»;
«Закономерный результат твоей игры без мозгов», — в частности, написали Павлюченковой пользователи.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

«Непрекращающееся действо, с котором мы, теннисисты, вынуждены сталкиваться после почти трёхчасовых сражений. Только позитивные эмоции», — иронично подписала скриншот из своего директа Павлюченкова.

Материалы по теме
Медведев, Джокович, Соболенко: все чемпионы ТБШ в сетках Australian Open — 2024
Медведев, Джокович, Соболенко: все чемпионы ТБШ в сетках Australian Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android