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Дарья Касаткина — Елена Остапенко: россиянка проиграла 1-й сет матча в финале Аделаиды

Дарья Касаткина — Елена Остапенко: россиянка проиграла 1-й сет матча в финале Аделаиды
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Завершился первый сет финального матча на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), в котором за титул борются 15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и победительница «Ролан Гаррос» — 2017, 12-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко. Стартовую партию со счётом 6:3 забрала Остапенко.

Первый сет продлился 39 минут. Касаткина в его рамках два раза подала навылет и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных, в то время как Остапенко удалось реализовать два брейк-пойнта из шести.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Елена Остапенко в финале турнира в Аделаиде.

Аделаида (ж). Финал
13 января 2024, суббота. 11:40 МСК
Елена Остапенко
12
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
3 		1
         
Дарья Касаткина
15
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Счёт личных встреч теннисисток — 4-2 в пользу Остапенко. Отметим, что три победы над Касаткиной она одержала на траве, включая матч второго круга Уимблдона-2021, завершившийся со счётом 8:6 в решающем сете. Дарья один раз выиграла на американском грунте (финал Чарльстона) и один раз на харде (третий круг US Open того же года), ну а в прошлом году Елена взяла верх в 1/8 финала Рима — 6:4, 4:6, 6:0.

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