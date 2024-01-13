Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко в финале турнира WTA-500 в Аделаиде

15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела завоевать титул на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

В финале соревнований Касаткина проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2017, 12-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко (6). Встреча продлилась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Остапенко. Касаткина три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Остапенко три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Для 26-летней Остапенко этот титул стал седьмым в карьере на уровне WTA с учётом победы на «Ролан Гаррос». По ходу соревнований в Аделаиде Елене удалось обыграть румынку Сорану Кырстю, француженку Каролин Гарсию, украинку Марту Костюк и россиянку Екатерину Александрову.