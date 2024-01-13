Касаткина — Остапенко: рада, что можем мирно играть на одном корте, с этим были проблемы

15-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала поражение в финале турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

Напомним, Касаткина проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» — 2017, 12-й ракетке мира из Латвии Елене Остапенко (6). Встреча продлилась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Остапенко.

«Прежде всего я хотела бы поздравить Елену с отличной неделей. Должна признаться, что раньше у нас были проблемы, но сейчас я очень рада, что мы можем выступать на одном корте в мирной обстановке, и думаю, что это здорово.

Спасибо нашим супервайзерам и судьям на вышках. Иногда мы доставляем вам неприятности. Я знаю это. Но спасибо, что вы с нами. Знаете, это как с детьми. Вы должны принять их такими, какие они есть», — сказала Касаткина на церемонии награждения.