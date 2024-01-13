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Кербер: мы с Возняцки на одном этапе. Приятно, что она вернулась после рождения ребёнка

Кербер: мы с Возняцки на одном этапе. Приятно, что она вернулась после рождения ребёнка
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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», рассказала, как спортсменки, вернувшиеся в тур после рождения детей, вдохновляют друг друга.

«Возняцки, Осака, Свитолина, — мы все сейчас в одной ситуации. Мне кажется, мы все стараемся вдохновлять друг друга. Здорово, что мамы возвращаются. Я одна из них. Думаю, сейчас и болельщикам, людям по ту сторону интересно смотреть, как мы снова играем, следить за нашими возвращениями. Каро и Элина начали ещё в прошлом году. Теперь наша с Наоми очередь.

Мне кажется, у нас полностью поменялось мышление, потому что, конечно, сейчас не мы самые важные люди в своей жизни, появился кое-кто ещё. Приятно, что они вернулись. Я очень рада быть здесь и спустя полтора года снова всех увидеть.

Тренировка с Возняцки в Мельбурне? Мы с Каро постоянно общаемся. Мы очень близкие подруги. Сегодня мы тренируемся на арене Маргарет Корт. Приятно, что она тоже вернулась. Если честно, мы на одном этапе. Конечно, сейчас мы говорим совсем на другие темы. Но да, если оглянуться на 10 лет назад, за это время многое изменилось. Мы обе любим этот спорт. Так здорово быть здесь и снова выступать на высоком уровне», — сказала спортсменка на пресс-конференции перед стартом Australian Open.

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