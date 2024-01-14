Мария Тимофеева уверенно победила Корне в первом круге Australian Open

144-я ракетка мира 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева в двух сетах обыграла 33-летнюю француженку Ализе Корне, имеющую 112-й текущий номер в рейтинге WTA (6:2, 6:4).
Для победы в своём первом в карьере матче основной сетки Большого Шлема Тимофеевой понадобился 1 час 59 минут. Ранее Мария пробилась в первый круг Открытого чемпионата Австралии через квалификацию. Её соперница получила wild-card от организаторов турнира.
В первом сете Тимофеева довела счёт до 5:0, прежде чем Корне смогла взять хотя бы один гейм. Во втором сете успех российской теннисистки предопределил единственный брейк в третьем гейме.
Соперница Марии во втором круге определится в матче между посеянной на Australian Open под 20-м номером Магдой Линетт из Польши (24-я ракетка мира) и также получившей wild-card экс-первой ракеткой мира датчанкой Каролиной Возняцки (252-я в текущем рейтинге WTA).
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