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16-летняя Алина Корнеева пробилась во второй круг Australian Open — 2024

16-летняя Алина Корнеева пробилась во второй круг Australian Open — 2024
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Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 180-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева пробилась во второй круг взрослого Australian Open – 2024.

В матче первого круга успешно преодолевшая квалификацию Корнеева со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 53-ю ракетку мира 27-летнюю испанку Сару Соррибес-Тормо. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 19 минут. Для Корнеевой это дебютная победа в основной сетке взрослого турнира «Большого шлема».

Корнеева три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти. На счету Соррибес-Тормо один эйс, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Следующей соперницей Корнеевой в Мельбурне станет победительница матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2024, воскресенье. 09:45 МСК
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
4 		6 6
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
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