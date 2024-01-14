16-летняя Корнеева провела и выиграла первый матч в основе турнира «Большого шлема»

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема», 180-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева провела и выиграла первый в карьере матч в основной сетке взрослого мэйджора.

Это произошло на Открытом чемпионате Австралии — 2024. В матче первого круга успешно преодолевшая квалификацию Корнеева со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 53-ю ракетку мира 27-летнюю испанку Сару Соррибес-Тормо. Следующей соперницей Корнеевой в Мельбурне станет победительница матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 10) — Линда Фрухвиртова (Чехия).

Напомним, Корнеева блестяще провела прошлый сезон. 16-летняя теннисистка выиграла два юниорских турнира «Большого шлема». В финале Australian Open она одолела соотечественницу Мирру Андрееву, а в финале «Ролан Гаррос» в двух сетах справилась с Луссианой Перес-Аларкон из Перу. Позднее Алина завоевала взрослый титул, разгромив в финале турнира ITF (W-100) в Португалии представительницу Франции Кароль Монне (186-й номер рейтинга WTA). А в конце сезона Корнеева стала победительницей юниорского Итогового турнира Международной федерации тенниса (ITF), который прошёл в Чэнду (Китай).