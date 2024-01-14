Андрей Ольховский высказался о первой победе Алины Корнеевой на Australian Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский прокомментировал успешный старт россиян Алины Корнеевой и Павла Котова на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, в матче первого круга успешно преодолевшая квалификацию 16-летняя Корнеева со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 53-ю ракетку мира 27-летнюю испанку Сару Соррибес-Тормо. Котов же со счётом 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3 обыграл француза Артура Риндеркнеша.

«Алина готова к таким результатам. Она готова побеждать таких соперниц. Молодчина! Выиграла и уверенно себя чувствует в Австралии. Ещё я бы хотел отметить победу Котова. В пяти сетах выиграть, проигрывая два сета, это очень хороший результат. Просто красавец!» — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.