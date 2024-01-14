Рублёв — о матче с Уайлдом: на тай-брейке я подумал, что он заслужил победу

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ходом своих мыслей во время матча первого круга Australian Open с бразильцем Тьяго Уайлдом.

«Думаю, что я сам создал себе проблемы, потому что в начале я играл не очень хорошо, но я хотя бы контролировал эмоции и был настроен позитивно.

Потом, когда я повёл 2:0, я немного расслабился, уже не был так сосредоточен. В один момент у меня появилась отличная возможность — два брейк-пойнта, но я не смог их реализовать. В следующем же гейме он забрал мою подачу. Потом он начал играть всё лучше и лучше. Он стал лучше чувствовать мяч, лучше подавать, лучше двигаться, лучше бить.

А когда я начинаю чувствовать, что упускаю матч, или что он начинает играть лучше, я говорю себе «Окей, теперь я снова хочу играть». А могло быть слишком поздно, потому что он начал играть очень хорошо. Я стал более эмоциональным, начал больше паниковать. У меня было больше возможностей на протяжении всего сета, но я не смог их реализовать. Потом тройной матчбол, он не подал ни одного эйса, но все вторые были очень сложными. Я мало что мог сделать.

А на тай-брейке я подумал: «Ладно, после всего, что он сделал, он заслужил победу». К тому же он вёл со счётом 4:1. Он заслужил победу. Так бывает. Он наслаждается игрой. А я — наоборот. Я почувствовал себя зажатым.

Потом я решил, что раз он заслужил победу, нужно хотя бы закончить матч без лишних эмоций, и всё. И это немного успокоило меня. Я очень хорошо и чисто отподавал, и мне удалось вернуться в игру. В конце тай-брейка я сыграл хорошо», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, российский теннисист одержал победу в пяти сетах со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Встреча теннисистов продолжалась 3 часа 42 минуты. В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча Кристофер Юбэнкс (США) — Даниэль Таро (Япония).