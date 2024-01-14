«Не тебе решать!» Рублёв поскандалил с судьёй в матче AO, который чуть не проиграл

Australian Open только-только начался, а российские болельщики уже успели изрядно поволноваться за своих любимцев. В фокусе внимания оказался пятая ракетка мира Андрей Рублёв, который в первом круге сражался с бразильцем Тьяго Уайлдом, 78-м номером мирового рейтинга.

Казалось, всё идёт к уверенной победе Рублёва. Российский теннисист выиграл первые два сета и явно намеревался закончить всё в трёх партиях. Но что-то пошло не так. Третий сет, а вслед за ним и четвёртый забрал Уайлд. В пятой партии Андрей при 6:5 упустил четыре матчбола на приёме. И лишь на тай-брейке дожал соперника: 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) за 3 часа 45 минут.

В четвёртом сете Рублёв, подавая при счёте 2:2, успел поскандалить с судьёй на вышке. Андрею не понравилось, что тот слишком рано запускал счётчик времени перед его подачей. По словам теннисиста, на его стороне не было достаточно мячей. Между ним и арбитром состоялся такой диалог:

Рублёв: Ты запускаешь часы, когда у меня не хватает мячей. Нет, она [болгёрл] отбросила мяч.

Судья: У тебя достаточно мячей.

Проведя розыгрыш после этого диалога, Андрей ещё раз обратился к судье: «По правилам, у меня должно быть шесть мячей. И это не тебе решать! Я же не говорю тебе, когда объявлять аут. Вот и ты не говори мне, сколько должно быть мячей».

Вот как это было:

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А на послематчевой пресс-конференции Рублёв порассуждал об эмоциях. Правда, Андрей комментировал не этот момент с судьёй, а свои выплески в пятом сете, когда над ним всерьёз нависла угроза поражения.

«Я стал проявлять больше эмоций. Потому что мне стало казаться, что, мол, сейчас или никогда, или я вернусь домой. Я стал более эмоциональным. Я начал паниковать.

Я сам создал себе проблемы. Вместо того чтобы быть таким же сосредоточенным, как в первых двух сетах, и просто чувствовать себя свободнее и стараться играть всё лучше и лучше, я как бы расслабился. Я начал думать: так, хочу закончить матч быстрее, хочу сделать брейк прямо сейчас. Эта расслабленность едва не стоила мне матча.

В пятом сете у меня стали проявляться эмоции. Пару раз я кричал. Жаловался. Так что в пятом сете, когда я стал испытывать панику, было сложнее справиться с эмоциями», — сказал россиянин.

Во втором круге Australian Open Андрей Рублёв сыграет с победителем противостояния Крис Юбэнкс (США) — Таро Дэниэл (Япония).