Корнеева: сложно осознавать, что тебе 16 лет и ты выигрываешь первый круг «Шлема»

Российская теннисистка Алина Корнеева рассказала о своих эмоциях после победы в матче первого круга Australian Open, который для 16-летней спортсменки стал дебютным на взрослых турнирах «Большого шлема».

«Конечно, я очень рада тому результату, который удалось показать сегодня. Сложно осознавать, что тебе 16 лет и ты выигрываешь первый круг «Большого шлема». Это очень трудно воспринимать на свой счёт, в своём теле, потому что я правда не могу понять до конца, что нахожусь здесь и не играю в юниорах. Но стараюсь думать о завтрашнем дне, завтрашних тренировках, конечно, буду наблюдать за матчем соперницы.

Думаю, здесь я готовлюсь так же, как к любым другим матчам. Вся моя семья, моя команда говорят мне, что нужно наслаждаться каждой игрой, потому что мне всего 16 и я вроде как не обязана выигрывать каждый матч. Мне нужно просто показать себя с лучшей стороны», — рассказала Корнеева на пресс-конференции.