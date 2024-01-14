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Ник Кирьос заявил, что Медведев может обыграть Джоковича на Australian Open — 2024

Ник Кирьос заявил, что Медведев может обыграть Джоковича на Australian Open — 2024
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос назвал теннисистов, которые могут обыграть первую ракетку мира, серба Новака Джоковича на Australian Open — 2024. В число претендентов вошёл чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

«Верю ли я, что на турнире есть игроки, которые могут остановить Джоковича? Да. Алькарас, Синнер, Медведев, Зверев могут остановить его, но это невероятно сложная задача. У Джоковича были проблемы с запястьем, это вызывало беспокойство перед началом турнира. Я думаю, Джоковича можно победить, но определённо Новак мой фаворит», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Напомним, сам Кирьос второй год подряд снялся с Australian Open из-за травмы. Ник ещё не до конца оправился от проблем с оперированным коленом и локтем.

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