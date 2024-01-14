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Чесноков рассказал, в чём Корнеева превосходит остальных теннисисток Australian Open

Чесноков рассказал, в чём Корнеева превосходит остальных теннисисток Australian Open
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал дебютный матч 16-летней российской теннисистки Алины Корнеевой на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

«Отличная победа, испанка — очень хороший игрок. Корнеева не без труда прошла квалификацию, но здесь она с каждым матчем играет всё лучше. Я думаю, ей проще пока играть, так как на неё не давит ответственность, в то время как её соперницы должны доказывать, что играют лучше 16-летней девочки из второй сотни мира, а сделать это совсем непросто», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Напомним, в матче первого круга успешно преодолевшая квалификацию 16-летняя Корнеева со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграла 53-ю ракетку мира 27-летнюю испанку Сару Соррибес-Тормо.

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