Кирьос: в прохладную погоду победить Джоковича практически невозможно

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что погода в Мельбурне (место проведения Australian Open — 2024) наиболее комфортна для первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.

«Когда солнце не выходит и становится прохладно, игра начинает замедляться. И, честно говоря, отсутствие жары идёт на пользу таким игрокам, как Джокович. Он играет в это время дня, для него комфортна такая погода. Ему проще бегать, менять направление, и победить его становится практически невозможно», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

Сегодня, 14 января, Джокович (1) в матче первого круга Australian Open со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 178-ю ракетку мира 18-летнего представителя Хорватии Дино Прижмича (Q). Теннисисты провели на корте ровно 4 часа.