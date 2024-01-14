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Тарпищев похвалил молодых российских теннисистов, выступающих на Australian Open — 2024

Тарпищев похвалил молодых российских теннисистов, выступающих на Australian Open — 2024
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал успехи молодых российских теннисистов на Australian Open — 2024. Он заявил, что победы на турнирах Большого шлема придают спортсменам уверенность.

«Наша молодежь — молодцы, это успех — их выступление сегодня. Во-первых, на турнирах Большого шлема дают большее количество очков. Во-вторых, сам факт прохождения даёт уверенность, что можешь играть со взрослыми. А наши все играли с теми, кто выше них по рейтингу. И Котов выдержал и справился в пяти сетах, молодец», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

Отметим, сегодня, 14 января российские представители Павел Котов, Камилла Рахимова, Элина Аванесян, Мария Тимофеева и 16-летняя Алина Корнеева прошли во второй круг Australian Open — 2024.

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