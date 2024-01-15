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Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг турнира Australian Open — 2024

Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг турнира Australian Open — 2024
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20-я ракетка мира Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).

В матче первого круга россиянка со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (9:11) проиграла 78-й ракетке мира немке Лауре Зигемунд. Встреча теннисисток продолжалась 3 часа 2 минуты. Александрова сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Зигемунд ноль эйсов и четыре двойные ошибки, а также 8 реализованных брейк-пойнтов из 17.

В следующем раунде Зигемунд сыграет со 180-й ракеткой мира австралийкой Сторм Хантер. Встреча состоится 17 января

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
15 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 6 9
6 		3 7 11
         
Лаура Зигемунд
78
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
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