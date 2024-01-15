Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг турнира Australian Open — 2024

20-я ракетка мира Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия).
В матче первого круга россиянка со счётом 2:6, 6:3, 6:7 (9:11) проиграла 78-й ракетке мира немке Лауре Зигемунд. Встреча теннисисток продолжалась 3 часа 2 минуты. Александрова сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Зигемунд ноль эйсов и четыре двойные ошибки, а также 8 реализованных брейк-пойнтов из 17.
В следующем раунде Зигемунд сыграет со 180-й ракеткой мира австралийкой Сторм Хантер. Встреча состоится 17 января
Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, а призовой фонд составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|6 9
|
|3
|7 11
- 15 января 2024
-
08:40
-
08:40
-
08:02
-
07:51
-
07:31
-
07:15
-
06:50
-
05:59
-
05:31
-
04:33
-
04:29
-
04:10
-
02:13
-
00:36
-
00:27
- 14 января 2024
-
23:57
-
23:48
-
22:58
-
22:48
-
22:36
-
21:33
-
20:47
-
19:26
-
18:56
-
18:36
-
18:25
-
17:58
-
17:42
-
17:23
-
17:23
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:31
-
16:24