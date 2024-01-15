Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев по проценту побед на харде уступает лишь Джоковичу и Надалю

Даниил Медведев по проценту побед на харде уступает лишь Джоковичу и Надалю
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии – 2024, обыграв в первом матче соперника из Франции, 152-ю ракетку мира Теренса Атмана (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

После сегодняшнего успеха Даниил Медведев имеет процент побед в матчах турнира «Большого шлема» на кортах с твёрдым покрытием — 79,7%, уступая по данному показателю лишь именитым теннисистам, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу, сообщает статистический портал Opta. Отметим, что в расчёт брались игроки, проведшие минимум 25 матчей, соответствующих вышеуказанным критериям.

Медведев победил на отказе соперника. В третьем сете француз почувствовал судороги и стал плохо передвигаться по корту. Он попытался бороться, но в итоге снялся продолжать матч в начале четвёртого сета.

Материалы по теме
Фото
Даниил Медведев трогательно поддержал соперника после победы на старте Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android