Даниил Медведев по проценту побед на харде уступает лишь Джоковичу и Надалю

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии – 2024, обыграв в первом матче соперника из Франции, 152-ю ракетку мира Теренса Атмана (5:7; 6:2, 6:4; 1:0).

После сегодняшнего успеха Даниил Медведев имеет процент побед в матчах турнира «Большого шлема» на кортах с твёрдым покрытием — 79,7%, уступая по данному показателю лишь именитым теннисистам, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу, сообщает статистический портал Opta. Отметим, что в расчёт брались игроки, проведшие минимум 25 матчей, соответствующих вышеуказанным критериям.

Медведев победил на отказе соперника. В третьем сете француз почувствовал судороги и стал плохо передвигаться по корту. Он попытался бороться, но в итоге снялся продолжать матч в начале четвёртого сета.