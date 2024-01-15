Гауфф сообщила, что Роддик помогал ей в работе над подачей перед Australian Open

Чемпионка US Open – 2023, четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что экс первая ракетка мира американец Энди Роддик помог ей с подачей в преддверии Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Это было круто. Роддик — очень спокойный человек. Я встречала его раньше, но мы никогда не работали вместе. Я поехала в Шарлотт на несколько дней. Это были действительно хорошие два дня. Думаю, моя подача улучшилась. Мне нужно доверять ему и своей работе, которую я проделала в межсезонье. Вероятно, Роддик — один из лучших подающих в истории, особенно в США. Не думаю, что я могла выбрать лучшего кандидата. От него я получила лучшие советы», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Ранее Гауфф вышла во второй круг Australian Open — 2024, обыграв 68-ю ракетку мира из Словакии Анну Шмидлову.