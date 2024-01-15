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Дмитриева: победа в матче с Векич на Australian Open очень важна для Павлюченковой

Дмитриева: победа в матче с Векич на Australian Open очень важна для Павлюченковой
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Россиянка на этой стадии турнира обыграла хорватку Донну Векич.

«Я довольна победой Павлюченковой. Может быть, она своей формы ещё не совсем достигла, но близка к ней. Прошлый год она провела очень тяжело: возвращалась после перерыва и травмы. Большая была пауза. Анастасия оказалась очень далеко по рейтингу. Ещё и возраст такой, что трудно возвращаться. Но, видимо, ей всё удалось. Сейчас она показывает нормальный теннис и хорошую игру. Победа в матче с Векич очень важна для неё», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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