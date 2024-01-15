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Аслан Карацев пропустит полгода после операции

Аслан Карацев пропустит полгода после операции
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что российскому теннисисту Аслану Карацеву предстоит перенести операцию.

«Карацеву предстоит операция на этой неделе. После неё он пропустит полгода, если считать с восстановлением. Очень обидно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии — 2024 из-за травмы, полученной на турнире в Брисбене (Австралия). На данный момент российский теннисист занимает 39-е место в мировом рейтинге.

Аслан Карацев является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в миксте, победителем четырёх турниров ATP (три — в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России (2021).

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