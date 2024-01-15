Аслан Карацев пропустит полгода после операции

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что российскому теннисисту Аслану Карацеву предстоит перенести операцию.

«Карацеву предстоит операция на этой неделе. После неё он пропустит полгода, если считать с восстановлением. Очень обидно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии — 2024 из-за травмы, полученной на турнире в Брисбене (Австралия). На данный момент российский теннисист занимает 39-е место в мировом рейтинге.

Аслан Карацев является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в миксте, победителем четырёх турниров ATP (три — в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России (2021).