Ольховский: Павлюченкова — молодчина, хорошо готова к Australian Open физически

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский высказался о победе российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Павлюченкова — молодчина! Обыграла Векич и провела очень хороший матч. Рад за Настю. Что касается недавного хейта в её адрес, то это обычное явление. Сейчас у нас мир ставок. Те, кто проигрывает деньги, всегда недоволен. Это выливается на всех спортсменов.

Мне кажется, сейчас Настя хороша готова физически. Я посмотрел её матч и увидел очень хорошую работу ног. А по игре Павлюченкова всегда хорошо смотрелась, все элементы хорошо выполняет. Не буду загадывать, но сама игра Павлюченковой на сегодняшний день мне нравится», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.