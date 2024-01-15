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Ольховский: Павлюченкова — молодчина, хорошо готова к Australian Open физически

Ольховский: Павлюченкова — молодчина, хорошо готова к Australian Open физически
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде россиянин Андрей Ольховский высказался о победе российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Павлюченкова — молодчина! Обыграла Векич и провела очень хороший матч. Рад за Настю. Что касается недавного хейта в её адрес, то это обычное явление. Сейчас у нас мир ставок. Те, кто проигрывает деньги, всегда недоволен. Это выливается на всех спортсменов.

Мне кажется, сейчас Настя хороша готова физически. Я посмотрел её матч и увидел очень хорошую работу ног. А по игре Павлюченкова всегда хорошо смотрелась, все элементы хорошо выполняет. Не буду загадывать, но сама игра Павлюченковой на сегодняшний день мне нравится», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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