Осака — о поражении от Гарсии: приходится напоминать себе, что ещё недавно была беременна

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче первого круга Australian Open. Японка уступила француженке Каролин Гарсии со счётом 4:6, 6:7 (2:7).

«Конечно, мне приходится напоминать себе о том, что ещё шесть месяцев назад я была беременна. И у меня возникают мысли: «Кто ты такая, чтобы считать, что ты можешь вернуться и сразу же начать выигрывать матчи?» Не знаю. К любому матчу я подхожу с уверенностью, что у меня есть шансы. Так что, думаю, просто нужно быть добрее к себе — это главное, чему я научилась за время своего отсутствия», — приводит слова Осаки The Tennis Letter.

В следующем раунде соревнований в Австралии Каролин Гарсия сыграет с 69-й ракеткой мира представительницей Польши Магдаленой Френх. Женский турнир Australian Open завершится 27 января. Действующей победительницей соревнований является белоруска Арина Соболенко.