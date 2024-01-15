Алекс де Минор: я начал этот год удачно, теперь нужно продолжать усердно работать

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор назвал удачным старт нового сезона.

«Ни для кого не секрет, что я начал этот год довольно удачно. Теперь нужно продолжать усердно работать. Для меня ничего не изменилось. Я сделаю всё, чтобы мой теннис говорил сам за себя, буду дальше тренироваться», — приводит слова де Минора The Tennis Letter.

Напомним, на командном турнире United Cup он выиграл три матча из четырёх, победив Тейлора Фрица, занимавшего на тот момент 10-ю строчку в рейтинге, Новака Джоковича (первая ракетка мира) и Александра Зверева (7). По итогам турнира австралиец дебютировал в топ-10.

Отметим, де Минор на отказе канадце Милоша Раонича прошёл во второй раунд Australian Open (6:7 (6:8), 6:3, 2:0) и теперь поборется с итальянцем Маттео Арнальди (41-я ракетка мира).