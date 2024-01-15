Australian Open — 2024, женщины: результаты матчей 15 января

Сегодня, 15 января, в Мельбурне завершился второй соревновательный день Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Australian Open – 2024, женщины. Некоторые результаты второго игрового дня

Элина Свитолина (Украина, 19) — Тайла Престон (Австралия, WC) – 6:2, 6:2.

Кая Юван (Словения, LD) — Анастасия Потапова (Россия, 23) – 1:6, 4:6.

Лаура Зигемунд (Германия) – Екатерина Александрова (Россия, 17) — 6:2, 3:6, 6:7 (9:11).

Ясмине Паолини (Италия, 26) – Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:4.

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Донна Векич (Хорватия, 21) – 6:4, 6:4.

Анастасия Захарова (Россия, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан) — 2:6, 6:0, 6:3.

Вероника Кудерметова (Россия, 15) – Виктория Голубович (Швейцария) — 7:6 (7:4), 1:6, 6:1.

Паула Бадоса (Испания) – Тэйлор Таунсенд (США) — 6:1, 6:3.

Мирра Андреева (Россия) — Бернарда Пера (США) – 7:5, 6:2.

Анна Калинская (Россия) — Кэти Волынец (США) – 6:3, 3:6, 6:2.

Каролин Гарсия (Франция, 16) — Наоми Осака (Япония, SR) – 6:4, 7:6 (7:2).