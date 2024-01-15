Монфис — о путешествиях в туре с дочкой: повезло, что нам помогают мамы, няня

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о сложностях, с которыми он и его супруга Элина Свитолина столкнулись после рождения дочки.

— Теперь вы путешествуете в туре всей семьёй. Стало ли сложнее управлять карьерой при том, что у вас ребёнок?

Монфис: Думаю, ответ очевиден. Я солгу, если я скажу, что это легко. Это очень сложно. Всё по-другому, нужно иначе распределять время.

Как вы только что упомянули, мы оба игроки, так что это непросто. Нам очень повезло, что нам помогают мамы, няня. Так что мы тоже извлекаем уроки. Это наша первая длительная поездка. Пока мне кажется, что мы справляемся, но не буду вам врать, это сложно.

— Как вы относитесь к тому, что всё больше игроков, мужчин и женщин, возвращаются в тур с маленькими детьми?

Монфис: Думаю, это часть жизни. Как я всегда говорю, у нас прекрасный спорт, но люди забывают, что мы тоже люди. Спорт — это наша работа.

Но у нас есть жизнь, а в жизни у людей есть дети, и очень приятно видеть, как некоторые женщины-спортсменки справляются и с тем, и с другим. Так что я считаю, что это здорово, приводит слова спортсмена пресс-служба Australian Open.