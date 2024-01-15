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Гарсия — об Осаке: если учесть, что она не играла 15 месяцев, её уровень впечатляет

Гарсия — об Осаке: если учесть, что она не играла 15 месяцев, её уровень впечатляет
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19-я ракетка мира, 30-летняя французская теннисистка Каролин Гарсия высказалась об уровне игры Наоми Осаки после победы над ней в первом круге Australian Open.

«Если учесть, что она не играла 15 месяцев и родила всего полгода назад, её уровень игры впечатляет. Мне кажется, раз она вернулась и уже сыграла на турнире, это значит, что она уверена в своей готовности и мотивирована вновь завоевать какой-нибудь большой титул.

У неё сильные удары, сильная подача, сильный форхенд. Она быстро двигается. Нужно быть по-настоящему готовой к игре с ней.

Здорово, что она вернулась. Она многое привнесла в теннис за последние пару лет. У неё были трудности. Теперь же она почувствовала, что готова вернуться. Это хорошо. Надеюсь, что у неё всё получится», — приводит слова спортсменки пресс-служба турнира.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в пользу француженки. В следующем раунде Гарсия сыграет с 69-й ракеткой мира представительницей Польши Магдаленой Френх.

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