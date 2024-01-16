Вондроушова объяснила разгромное поражение от украинки Ястремской на Australian Open

Седьмая ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала разгромное поражение от 96-й ракетки мира, украинки Даяны Ястремской в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 1:6, 2:6.
«Я мало тренировалась перед турниром, потому что был травмирована. Думаю, это было ключевым моментом. Я стартовала не лучшим образом, сразу потеряла подачу. Я играла не очень хорошо, но и шансов Ястремская мне не давала. Она сыграла великолепно и заслуживает похвалы. Я должна принять это поражение и двигаться дальше», приводит слова Вондроушовой Ubitennis.
Во втором круге круге Ястремская сыграет с французской теннисисткой российского происхождения Варварой Грачёвой.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн.
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