Вондроушова объяснила разгромное поражение от украинки Ястремской на Australian Open

Седьмая ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала разгромное поражение от 96-й ракетки мира, украинки Даяны Ястремской в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 1:6, 2:6.

«Я мало тренировалась перед турниром, потому что был травмирована. Думаю, это было ключевым моментом. Я стартовала не лучшим образом, сразу потеряла подачу. Я играла не очень хорошо, но и шансов Ястремская мне не давала. Она сыграла великолепно и заслуживает похвалы. Я должна принять это поражение и двигаться дальше», приводит слова Вондроушовой Ubitennis.

Во втором круге круге Ястремская сыграет с французской теннисисткой российского происхождения Варварой Грачёвой.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 27 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 58 млн.