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«Была немного не в своей тарелке». Свёнтек — о победе над Кенин на Australian Open

«Была немного не в своей тарелке». Свёнтек — о победе над Кенин на Australian Open
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о победе над представительницей США Софьей Кенин в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:2 в пользу польской спортсменки.

«Я действительно рада. Нелегко играть матч первого круга, особенно на первом турнире в сезоне. Поначалу мне было непросто найти свой ритм. Я чувствовала себя немного не в своей тарелке. Софья сделала, всё, чтобы так и было. Хочу выразить ей огромное уважение. Она выигрывала этот турнир, поэтому знает, что делать. Я рада, что мне удалось поднять свой уровень во втором сете», — сказала Свёнтек после матча.

В следующем круге Свёнтек встретится с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

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