Дарья Касаткина назвала лучший матч Australian Open — 2024

Российская теннисистка и победительница семи турниров WTA Дарья Касаткина назвала лучший матч, который успела посмотреть на Australian Open — 2024 за те два дня, которые идёт турнир.

«Я, конечно, слежу за результатами. Прихожу в номер — и сразу телевизор, с матча на матч переключаю каналы. Если кого-то не показывают, кого хотела бы посмотреть, параллельно включаю счёт на гаджете. Это то, что мне нравится.

Лучший матч: Джокович — Прижмич. Очень крутой чувак, для 18 лет особенно классно. Уровень тенниса был запредельный», — приводит слова Касаткиной Sports.ru.

Напомним, сама Касаткина уже миновала первый круг Australian Open — 2024 и во втором раунде встретится со Слоан Стивенс из США 18 января. Касаткина осталась единственной россиянкой, которая была представлена на турнире под посевным номером.